Son dakika haberi | Ambulans helikopter, TAG Otoyolu'nda mahsur kalan hasta bebek için havalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Ambulans helikopter, TAG Otoyolu'nda mahsur kalan hasta bebek için havalandı

Son dakika haberi | Ambulans helikopter, TAG Otoyolu'nda mahsur kalan hasta bebek için havalandı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulanstaki 27 günlük hasta bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulanstaki 27 günlük hasta bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mersin'de 27 günlük bir bebek, sağlık sorunları sebebiyle ambulansla Gaziantep'e sevk edildi.

Yeni doğan bebeği Gaziantep'e götüren ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı.

İş makinelerinin çalışması sonucu, Nurdağı mevkisindeki hastaya ulaşan Osmaniye'den yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter talebinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Adana'dan havalanan ambulans helikopter, bebeği alarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Suriyeli olduğu öğrenilen bebek, hastanede tedaviye alındı.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

Araştırma, Osmaniye, Adana, kar, Güncel, Haber

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