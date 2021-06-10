Son dakika haberi: Ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberi: Ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi: Ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan fabrikanın fırın kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikanın içinden dumanların yükseldiğini fark işçiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, fabrika içerisinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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