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Son dakika haberi... Amasya'daki otobüs kazası

Son dakika haberi... Amasya'daki otobüs kazası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat yönüne giden Topçam Turizm'e ait Hakkı Tayfur yönetimindeki 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, Amasya-Çorum karayolu Gökhöyük kavşağı mevkisinde devrildi. Kazada Ebru Özbilen Demirtaş (30) olay yerinde, İkram Akçay (69) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 24 yaralı ambulanslarla taşındıkları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Vali yaralıları hastanede ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya-Çorum karayolunda gerçekleşen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyen Vali Masatlı, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. - AMASYA

Son dakika haberi... Amasya'daki otobüs kazası

Son dakika haberi... Amasya'daki otobüs kazası

Son dakika haberi... Amasya'daki otobüs kazası

Son dakika haberi... Amasya'daki otobüs kazası

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 28 yaralı var

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 28 yaralı var

 Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

 Yaşlı çiftin tartışmasında kan aktı! Eşini 2 el ateş ederek öldürdü

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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