Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Merzifon Adliyesi'nden görüntü Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Merzifon ve Samsun'un Havza ilçelerinde, yılbaşı öncesinde sahte içki imal edip sattıkları belirlenen şüphelilere ait 11 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ersin D.,Samet K.,Deniz A.,Vahit Ç.,Vahittin G. Uğur Ç.,Cihat Ş. ve Erdal E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 12 Aralık'ta, düzenlenen operasyonda 345 şişe sahte içki ele geçirilmiş, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan