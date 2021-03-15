Son dakika haberi! Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

15.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:49
Son dakika haberi! Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği Puslu'nun yardımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Evde bulunan E. B. ve S.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, E.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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