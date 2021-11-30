Son dakika haberi | Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Amasya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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