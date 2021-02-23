Son dakika haberi: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
23.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:06
Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, Sofular Mahallesi'nde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 17,43 gram uyuşturucu ile 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan