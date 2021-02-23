Son dakika haberi: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

23.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:06
Son dakika haberi: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, Sofular Mahallesi'nde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 17,43 gram uyuşturucu ile 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Manisa Göztepe İntihar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:06:34. #1.15#
title