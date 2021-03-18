Son dakika haberi: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 105,16 gram kokain ele geçirildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda Buğdaylı Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak, narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.

Köpeğin, araçtaki çantaya tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede 105,16 gram kokain ele geçirildi.

Otomobildeki B.U. (28) ve M.N.K. (34) "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan