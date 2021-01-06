Son dakika haberi! Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
06.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:52
Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 24 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda Y.K, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan