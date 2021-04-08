Son dakika haberi... Amasya'da "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi Çalıştayı" yapıldı

Son dakika haberler: Amasya'da, "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Amasya'da, "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Amasya Valiliği koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından çocuklarının bakımını sağlayan kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması amacıyla başlatılan "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştayda, bu alanda yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Büyük Amasya Oteli'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hızla gelişen ve büyüyen dünyada tek ebeveynli ailelerin sayısının hızla arttığını söyledi.

Tek ebeveynli ailelerin profilini belirleyerek, çocuk ve kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi yönelik projeler ürettiklerini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bir ailenin parçalanması ve çocukların anne veya babalarından ayrı büyümesi istediğimiz bir durum değildir ancak hayatın içinde, farklı sebeplerle bu tür durumlara rastlanması ve genellikle çocuğun ve kadının bu süreçten olumsuz etkilenmesi, devletimizi bir dizi tedbirler almak zorunda bırakmıştır. Bu konunun önemine istinaden bizlerde, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde yönetim kurulu üyesi olduğum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının da desteğiyle, 2020 yılında 'Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ve Kadın İstihdamını Artırılması Projesini' hayata geçirdik. Proje kapsamında hedef kitle olarak belirlenen ve tek ebeveyn olarak yaşayan kadınlara yönelik mesleki kurs ve atölyelerin açılması ve yapılan eğitimlerin ardından kadınlarımızın üretim sektöründe istihdamı amaçlanmıştır."

Masatlı, söz konusu proje kapsamında tek ebeveyn olarak çocukların bakımını üstlenen kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamak, suça sürüklenmiş ya da suç mağduru olan çocuk vakalarını azaltmanın başlıca hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından da "Aileye Yönelik Sosyal Politikalar" konulu sunum yapılan çalıştayda alanında uzman bürokrat ve akademisyenler çalışmanın önemi ve sürdürülebilir olması konusunda bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan