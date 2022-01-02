Sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

BATMAN (AA) - Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Batman'dan Çorum'daki güreş şampiyonasına giden sporcuları taşıyan Murat Kızılkurt yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde devrildi.

Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

Sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

Sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

Sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

Sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

Sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

Sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı (3)

Minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı (1)

Minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı (1)

 Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title