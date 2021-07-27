Son dakika 3. sayfa: Amasya'da sel bir evi böyle yıktı
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Son dakika 3. sayfa: Amasya'da sel bir evi böyle yıktı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Amasya'da sel bir evi böyle yıktı Amasya'da dün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı.

Amasya'da sel bir evi böyle yıktı

AMASYA - Amasya'da dün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Göllü Bağları Mahallesi'ndeki ev, sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Mahalle Muhtarı Sezai Çınarcı, sahibinin olaydan 10 dakika önce evden çıktığını söyledi.

Şiddetli yağış sonrası Ziyaret beldesi, Yenice ve Göllü Bağları Mahallelerinde taşkın olayı yaşandı. DSİ tarafından temizleme çalışmaları sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Amasya'da sel bir evi böyle yıktı
Son dakika 3. sayfa: Amasya'da sel bir evi böyle yıktı
Son dakika 3. sayfa: Amasya'da sel bir evi böyle yıktı
Son dakika 3. sayfa: Amasya'da sel bir evi böyle yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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