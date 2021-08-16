Son dakika haberi | Amasya'da otomobil, karşı şeritte ciple çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Bir son dakika haberine göre AMASYA'nın Taşova ilçesinde karşı şeritte ciple çarpışan otomobildeki sürücü Baki Alma (60) ve Metin Doğan (54) hayatını kaybetti, diğer araçtaki 5 kişi yaralandı.