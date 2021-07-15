Son dakika haberi: Amasya'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Amasya'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Amasya'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 66 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 66 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi.

Gümüşhacıköy Belediye Meclisinin CHP'li Üyesi Halit Erbaş'ın vücuduna bir süre önce arazide kene yapıştı.

Erbaş daha sonra halsizlik şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı tanısı konan Erbaş, kan değerleri düşünce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedaviye alınan Erbaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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