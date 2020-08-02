Son dakika haberi: Amasya'da çıkan yangında yaklaşık bin balya saman yandı Gelen son dakika haberine göre Amasya'da çıkan yangında, yaklaşık bin balya saman kül oldu.

Amasya'da çıkan yangında, yaklaşık bin balya saman kül oldu. Bağlarüstü köyünde, Dursun Çiftçi'ye ait balya yığınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi Çiftçi, 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yakınında bulunan ahıra sıçraması önlenen yangın, uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık bin balya saman kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA