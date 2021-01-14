Son dakika haberi! Amasya'da çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu
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Son dakika haberi! Amasya'da çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

14.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:08
Son dakika haberi! Amasya'da çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan ile 14 tavuk telef oldu, 300 balya saman yandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan ile 14 tavuk telef oldu, 300 balya saman yandı.

Dumanlı köyünde Sadık Tuzcu'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Yangında ahırdaki 7 büyükbaş hayvan ile 14 tavuk telef oldu, 300 balya saman yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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