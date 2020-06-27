Son dakika haberi: Amasya'da cadde ve meydanlar YKS sessizliğine büründü
Son dakika gelişmesine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.30 ile 15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu sessizliğe büründü.
27.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:53
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.30 ile 15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu sessizliğe büründü.
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Kaynak: AA