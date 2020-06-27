Son dakika haberi: Amasya'da cadde ve meydanlar YKS sessizliğine büründü Son dakika gelişmesine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.30 ile 15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu sessizliğe büründü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.30 ile 15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu sessizliğe büründü. Kaynak: AA