Son dakika haberi... Amasya'da bir asırlık geçmişi bulunan tarihi bina "Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezi" olacak

Amasya'dabir asırlık geçmişi bulunan tarihi binanın Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürülmesi amacıyla restorasyon çalışması yürütülüyor.

Tarihi binadaki restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali Mustafa Masatlı, tarih boyunca 14 medeniyete ev sahipliği yapmış, özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde önemli bir yönetim merkezi konumundaki Amasya'nın bünyesinde sayısız tarihi ve kültürel mirası barındırdığını söyledi.

Masatlı, yapımına 1914'te başlanan, 1925 yılında "Kız Mektebi" adıyla hizmete açılan, "Kılıçaslan İlkokulu" olarak kullanılan tarihi yapının bir müddet Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, bir süre Amasya Valiliği, son dönemde de Halk Eğitim Merkezi olarak kente hizmet ettiğini anlattı.

Yapının mülkiyetinin İl Özel İdaresine ait olduğunu dile getiren Masatlı, "Amasya'nın geleneksel el sanatları anlamında bir eksiliği söz konusuydu. Biz de bu eksikliği gidermek ve unutulmaya yüz tutmuş sanatları tekrar canlandırmak adına burayı Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürmek için proje çalışmalarını hazırladık. Restorasyonu yapıldıktan sonra merkez bünyesinde çini, hat, tezhip, ebru, ahşap oyma, gümüş işleme ve vitray gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının icra edileceği atölyeler olacak." ifadelerini kullandı.

Merkezde 16 atölyede 100 kişiye istihdam sağlamasını hedeflediklerini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle özellikle kadınlarımızın istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu merkez aynı zamanda geleneksel ürünlerin sergilendiği ve satışının da yapıldığı bir yer olacaktır. Konumu itibarıyla Amasya'ya gelen turistlerin tur başlangıç noktası olması ve herkesin gezip görmek isteyeceği bu merkez sayesinde turizm gelirlerimiz de artacaktır. Restorasyonu bittiğinde umuyorum ki bu merkez, Amasya'nın tarihine, kültürüne ayrı bir değer katacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur