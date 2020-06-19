Son dakika haberi | Amasya'da aralıksız olarak 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Son dakika haberi | Amasya'da aralıksız olarak 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Son dakika habere göre Amasya'da aralıksız olarak 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Amasya'nın Taşova ilçesinde öğlenden sonra başlayan aralıksız olarak 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

19.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:55

Amasya'da aralıksız olarak 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde öğlenden sonra başlayan aralıksız olarak 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köyde tarım arazilerine ve mahallelerinden sel akmasına sebep oldu.

Taşova'nın Alpaslan köyünde saat 15.20'de başlayan sağanak yağış bazı tarım arazilerine zarar verdi. Köy kanallarından taşan sel suyu yola çıktı.

Şiddetli gök gürültüsünün ardından Köy çevresine iki kez yıldırım düştü.

Son dakika haberi | Amasya'da aralıksız olarak 30 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

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