Son dakika haberi! Amasya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü
24.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:13
Son dakika gündem haberi: AMASYA'da 2 katlı boş ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
AMASYA'da 2 katlı boş ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Mehmet Paşa Mahallesi'nde A.Y.'e ait 2 katlı boş ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI