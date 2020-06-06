Son dakika haberi | Amasra normalleşme sonrasında hareketlilik başladı
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Son dakika haberi | Amasra normalleşme sonrasında hareketlilik başladı

Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, tatilciler Bartın'ın turistik ilçesi Amasya'ya gelmeye başladı.

Son dakika haberi | Amasra normalleşme sonrasında hareketlilik başladı
06.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:58

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, tatilciler Bartın'ın turistik ilçesi Amasya'ya gelmeye başladı.

Şehirler arası ulaşım kısıtlamasının sonlanmasıyla Karadeniz'in şirin ilçesi Amasra'ya tatilciler gelmeye başladı. Bazı tatilciler, Büyük Liman mevkisinde denize girerken, bazıları ise ilçenin tarihi mekanlarını gezdi. Tur tekneleri, tatilcileri Amasra'nın sahillerinde gezdirdi. Polis ve zabıta ekipleri ise sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.  

Samsun'dan Amasra'ya tatile gelen Ferhat Sandık, "Şehirler arası ulaşımın açılmasından sonra biz de buraya gezmeye geldik, çok beğendik. Bundan sonra yine geleceğiz. Şu anda bir yoğunluk göremiyoruz. Amasra her şeyiyle çok güzel" dedi.Amasra'da tur şirketinde görevli Mücella Bayrak, "2 gündür yavaş yavaş hareketlenme başladı. Biz her şeyimizle hazırız. Herkesi Amasra'ya bekliyoruz" diye konuştu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Plajlarımızda, misafirlerimizi ağırladığımız yerlerde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Gelecek olan misafirlerimizin mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Cuma gününden itibaren günübirlik ziyaretçilerimizin yoğunluğu artmaya başladı. İnşallah güzel bir süreç geçiririz. Gelecek turistlerimizin sağlığı içinde biz idareciler de gereken önlemleri aldık" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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