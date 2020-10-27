Son dakika haberi: Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

Son dakika habere göre Hatay'da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi.

Hatay'da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi.

"Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, kırsalda bir paramotor buldu.

Ele geçirilen paramotoru, 28 Eylül ve 10 Ekim'de Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a inen ve daha sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz