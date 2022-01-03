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Son dakika haberi | Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

Son dakika haberi | Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos yenerek final turuna kaldı.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos yenerek final turuna kaldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, tek erkekler dünya 118 numarası Norbert Gombos'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Milli tenisçi, böylece ATP 250 turnuvasının elemelerinde final turuna yükseldi. Altuğ Çelikbilek, eleme final turunda yarın TSİ 03.00'te Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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