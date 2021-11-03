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Son dakika haberi... Altınova MYO'da deprem ve yangın tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Altınova MYO'da deprem ve yangın tatbikatı

Son dakika haberleri: Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri ve öğrencilerine deprem ve yangın eğitimi verildi.

YALOVA (İHA) - Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri ve öğrencilerine deprem ve yangın eğitimi verildi. Ardından tatbikat yapıldı.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri ve öğrencileri için Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Yalova AFAD işbirliği ile deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, kurumlara deprem ve yangın eğitimlerinin belli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

MYO yetkilileri, "Öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte gündelik hayatta ihtiyacımız olan bilgi ve becerileri öğrenebilmek maksadıyla çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - YALOVA

Son dakika haberi... Altınova MYO'da deprem ve yangın tatbikatı

Son dakika haberi... Altınova MYO'da deprem ve yangın tatbikatı

Son dakika haberi... Altınova MYO'da deprem ve yangın tatbikatı

Son dakika haberi... Altınova MYO'da deprem ve yangın tatbikatı

Son dakika haberi... Altınova MYO'da deprem ve yangın tatbikatı

Son dakika haberi... Altınova MYO'da deprem ve yangın tatbikatı

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