Son dakika haberi... Altınordu, Recep Aydın'ı transfer etti
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Son dakika haberi... Altınordu, Recep Aydın'ı transfer etti

22.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:04
Son dakika haberi... Altınordu, Recep Aydın'ı transfer etti

Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Bursaspor'dan ayrılan Recep Aydın'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Bursaspor'dan ayrılan Recep Aydın'ı kadrosuna kattı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kariyerinde 2 şampiyonluk bulunan orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve Recep Aydın'ın 30 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Recep Aydın, Altınordu'ya transfer olmayı ve bu organizasyonun içinde yer almayı yıllardır istediğini aktardı.

En kısa sürede takıma uyum sağlayacağına inandığını dile getiren tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"Altınordu, Türkiye'nin örnek kulüplerinden biri. Yatırımları, felsefesi ve Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle beni her zaman cezbetti. Herkes tarafından saygıyla karşılanıyor ve bana göre de herkesin ikinci takımı. Altınordu'nun oynadığı futbol, Süper Lig seviyesinde. Konyaspor ve Karabükspor'la şampiyonluk, Giresunspor ve Bursaspor'da play-off süreci yaşadım, Süper Lig'de defalarca forma giydim. Bu başarıyı Altınordu'yla da yaşamak istiyorum."

2008-2009 sezonunda Konyaspor'da profesyonel olan 31 yaşındaki Recep Aydın, İstanbulspor, İnegölspor, Kardemir Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve son olarak Bursaspor'da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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