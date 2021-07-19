Son dakika haberi: Altınordu gurbetçi transferinde titiz
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Son dakika haberi: Altınordu gurbetçi transferinde titiz

Son dakika haberi: Altınordu gurbetçi transferinde titiz
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre TFF 1'inci Lig'de yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, gurbetçi transferi yaparken oyuncuyu canlı izlemenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

TFF 1'inci Lig'de yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, gurbetçi transferi yaparken oyuncuyu canlı izlemenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de özellikle gurbetçi futbolcu alırken kulüplerin büyük çoğunlunun oyuncunun videosunu izleyerek transfer yaptığını söyleyen teknik patron Eroğlu, "Biz Altınordu olarak kulübümüze uygun karakterde, gelişime açık isimleri öncelikle tespit ediyoruz. Daha sonra gidip futbolcuyu izliyoruz, ailesiyle bir araya geliyoruz. Video izleyerek yapılan transferleri uygun bulmuyorum" dedi. Altınordu'da son olarak gurbetçi futbolculardan stoper Kahraman Demirtaş serbest kaldıktan sonra Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe ile anlaştı. Daha önce kırmızı-lacivertlilerin yurt dışından kadrosuna kattığı Muhammed Mert, Anıl Koç, Mirkan Aydın, Kemal Rüzgar, Erdoğan Yeşilyurt gibi gurbetçiler Süper Lig'e transfer olmuştu. Dış transferde sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere'yi kadrosuna dahil eden Altınordu'nun yeni sezon öncesi gurbetçi transferi yapabileceği belirtildi. Kırmızı-lacivertliler savunmaya takviye arıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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