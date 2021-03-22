Son dakika haberi... Altınordu Belediyesinden 15 milyon liralık Kovid-19 destek paketi
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Son dakika haberi... Altınordu Belediyesinden 15 milyon liralık Kovid-19 destek paketi

22.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:43
Son dakika haberi... Altınordu Belediyesinden 15 milyon liralık Kovid-19 destek paketi

Son dakika haberine göre Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen toplumun her kesimine toplam 15 milyon liralık destek sağlayacak.

Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen toplumun her kesimine toplam 15 milyon liralık destek sağlayacak.

Belediye tarafından uygulanacak ve 9 farklı alanı kapsayacak "Tamamlayıcı Pandemi Sosyal Destek Paketi" tanıtım programı, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OKSM) yapıldı.

Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, Ordu'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birinin uygulanacağını söyledi.

Pandeminin mağdurlarına 15 milyonluk katkı sunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekibine teşekkür eden Vali Sonel, "Pandemi tüm dünyada ve ülkemizde yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımızın koordinesinde fedakar sağlık çalışanlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, tüm kamu görevlilerimiz ve halkımızla birlikte bu işin üstesinden geleceğiz." dedi.

Programın önemine vurgu yapan Vali Sonel, "Bu destekle bu pandemi sürecinde toplumun her kesimine, yetim-öksüz evlatlarımıza, engelli olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, spor camiamıza, eşi askerde olan ailelerimize, çiftçilerimizden esnaflarımıza kadar herkese destek verilecek. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Vali Sonel, belediyenin sağlayacağı desteğin ailelerin moral ve motivasyon sağalacağının altını çizdi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise şunları kaydetti:

"Bütün dünya pandeminin şekillendirdiği bir krizin gölgesi altında. Küresel sorun olarak başlayıp insanlık için küresel bir tehdide dönüşen koronavirüsle mücadelemiz devam etmektedir. Altınordu Belediyesi olarak, pandeminin ilçemizde açtığı yaraları sarmak, garip gurebaya ulaşmak, bütün bunlarla beraber kadim kültürümüzün bir parçası olan vefayı yaygınlaştırarak, dayanışma ruhu ile ayakta kalmak için seferberlik bilinciyle hareket ediyoruz."

Tören, 15 milyon tutarındaki "Tamamlayıcı Pandemi Sosyal Destek Paketi" ile ilgili katılımcıları da bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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