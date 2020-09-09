Son dakika haberi: Altınordu Belediyesi, konteynır tamiri ile yıllık 100 bin lira tasarruf sağlıyor Son dakika ekonomi haberi: Ordu'nun Altınordu Belediyesi, yıpranan galvanizli evsel atık konteynerlerinin tamiratı ile yılda 100 bin liralık tasarruf sağlıyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, yıpranan galvanizli evsel atık konteynerlerinin tamiratı ile yılda 100 bin liralık tasarruf sağlıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in, 'kamu malı beytülmaldır' hassasiyeti ve 'insanı merkeze alan yönetim anlayışı, adalet, zarafet, nezaket ve ahlak içerisinde ilkeli, etkili, şeffaf, hesap verebilirlik, verimlilik ve tasarrufu ön planda tutan bakış açısı' ile çalışmalarını yürüten Altınordu Belediyesi, hem hizmete devam ediyor hem de belediye bütçesinde artı değer oluşturmaya devam ediyor.

Kent temizliği işinde araçlarda millileşme hamlesi ile çöp toplama maliyetlerini yarı yarıya düşüren Altınordu Belediyesi, konteyner bakım onarımlarıyla da tasarruf sağlıyor. Çöplerin toplanmasında kullanılan ve bölgesel hava koşullarına bağlı olarak yıpranan galvanizli evsel atık toplama konteynerleri atılmak yerine, Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde tamiratları yapılarak yenilenmiş haliyle yeniden hizmete sunuluyor. Yeni satın alımda bin 500 TL'lik bir maliyet oluşturan konteynerler tamiratla yenilenerek maliyetin 450 TL'ye inmesi sağlanıyor. Yıl içerisinde 100'ün üzerinde konteyner tamiratı gerçekleştiren Altınordu Belediyesi sadece konteyner tamiratı ile belediye bütçesine yıllık 100 bin TL'lik artı değer sağlıyor. - ORDU

Kaynak: İHA