Son dakika haberi: Altının kilogramı 797 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 796 bin 300 lira, en yüksek 799 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 797 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 37 milyon 943 bin 239,53 lira, işlem miktarı ise 1.312,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 89 milyon 143 bin 208,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: