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Son dakika haberi: Altının kilogramı 776 bin liraya yükseldi

Son dakika haberi: Altının kilogramı 776 bin liraya yükseldi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 776 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 776 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 754 bin 500 lira, en yüksek ise 787 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,88 artışla 776 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 510 milyon 481 bin 829,97 lira, işlem miktarı ise 668,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 514 milyon 176 bin 60,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış761.700.001.808,85
En Düşük754.500.001.803,00
En Yüksek787.000,001.824,65
Kapanış776.000,001.824,65
Ağırlıklı Ortalama778.609,921.807,65
Toplam İşlem Hacmi (TL)510.481.829,97

Toplam İşlem Miktarı (Kg)668,72

Toplam İşlem Adedi34

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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