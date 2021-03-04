Son dakika haberi... Altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi

04.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:56
Son dakika haberi... Altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 410 bin 50 lirayı, en yüksek ise 414 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 412 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 120 milyon 267 bin 390,68 lira, işlem miktarı ise 2.762,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 121 milyon 452 bin 425,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, MKS Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 409.100,001.729,30
En Düşük 410.050,001.700,00
En Yüksek414.100,001.728,50
Kapanış412.500,001.712,30
Ağırlıklı Ortalama 411.599,861.714,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.120.267.390,68

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.762,08

Toplam İşlem Adedi73

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ünal Karaman Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:57:15. #1.16#
title