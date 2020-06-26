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Son dakika haberi... Altının kilogramı 389 bin liraya yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin liraya yükseldi.

Son dakika haberi... Altının kilogramı 389 bin liraya yükseldi
26.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:08

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 377 bin 500 lira, en yüksek 389 bin 140 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 389 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 501 milyon 14 bin 685,16 lira, işlem miktarı ise 1.319,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 525 milyon 959 bin 608,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 388.000,001.761,00
En Düşük 377.500,001.759,50
En Yüksek389.140,001.763,50
Kapanış389.000,001.759,50
Ağırlıklı Ortalama 388.634,111.762,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)501.014.685,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.319,54
Toplam İşlem Adedi35

Kaynak: AA

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