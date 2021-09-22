Son dakika haberi... Altınapa Baraj Gölü temizleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Altınapa Baraj Gölü temizleniyor

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Altınapa Baraj Gölü temizleniyor

Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Altınapa Baraj Gölü'nde geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Altınapa Baraj Gölü'nde geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, yaşanan kuraklık dolayısıyla suları çekilen gölün kıyı şeritlerinde oluşan atıklar temizlenirken, yürütülen çalışmayla çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, baraj gölünde özellikle hafta sonlarını amatör olarak balık tutmaya gelenlerin arkalarında bıraktığı atıklar 25 kişilik ekiple temizleniyor.

Gölde 5 gün sürecek temizlik çalışması sonunda toplanacak atıklar geri dönüşüme gönderileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yapılan çalışmayla, KOSKİ'nin sağlıklı ve kaliteli su temini için su kaynaklarını temiz tutma yükümlülüğünü de yerine getirdiği kaydedildi.

Son dakika haberi... Altınapa Baraj Gölü temizleniyor

Son dakika haberi... Altınapa Baraj Gölü temizleniyor

Son dakika haberi... Altınapa Baraj Gölü temizleniyor

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 'Küfrü bana ediyorlar' diye isyan etti

Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Sezai Temelli
Magazin Göksel Burak Yamantürk Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Alex Teixeira Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Derya Yanık Mustafa Demir Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Altınapa Baraj Gölü temizleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:46:14. #1.11#