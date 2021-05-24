Son dakika haberi... Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

Son dakika gelişmesine göre Küresel ekonomideki toparlanma belirtilerinin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasına karşın, artan enflasyon baskısının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,880 doları da aştı.

Küresel ekonomideki toparlanma belirtilerinin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasına karşın, artan enflasyon baskısının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,880 doları da aştı.

Avrupa ekonomisinde toparlanmaya ilişkin verilerin yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranının 113 düzeyinde olduğunun açıklanmasıyla yükselen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.27 artışla 66.84 dolar,Batı Teksas yüzde 0.33 artışla 64.05 dolar,altın yüzde 0.15 artışla 1,883.44 dolar,gümüş yüzde 0.60 artışla 27.72 dolar,bakır yüzde 1.07 düşüşle 9,901.00 dolar,platin yüzde 0.01 artışla 1,171.71 dolar,paladyum yüzde 0.46 artışla 2,798.36 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 509 liraya, çeyrek altın 837 liraya, Cumhuriyet altını da 3,333 liraya yükseldi.ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 4 artarak toplamda 356'ya yükseldi. Son bir yıldaki artış 119'u buldu. OPEC+ grubu üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranı Nisan ayında yüzde 113 olarak gerçekleşti. Covid-19 salgının Asya kıtasında artmasına karşın petrol talebinde iyileşmelerin görüldüğü yetkililer tarafından belirtildi.Dolar endeksinde görülen geri çekilmenin devam etmesi değerli metal için olumlu seyri devam ettiriyor. Ons Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla dalgalı bir seyir çizdi. ABD PMI verileri beklentinin üzerinde gelmesi ekonomik aktivitedeki artışı destekliyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD Büyüme verisi yakından takip edilecek. Ons altında görülen yukarı yönlü hareket dolar endeksinde görülen gevşeme ile devam ediyor. Döviz kurunda görülen yatay hareket gram altındaki yükselişi sınırlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı