Son dakika haberi... Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

Son dakika haberi... Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Küresel ekonomideki toparlanma belirtilerinin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasına karşın, artan enflasyon baskısının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,880 doları da aştı.

Küresel ekonomideki toparlanma belirtilerinin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasına karşın, artan enflasyon baskısının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,880 doları da aştı.

Avrupa ekonomisinde toparlanmaya ilişkin verilerin yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranının 113 düzeyinde olduğunun açıklanmasıyla yükselen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.27 artışla 66.84 dolar,Batı Teksas yüzde 0.33 artışla 64.05 dolar,altın yüzde 0.15 artışla 1,883.44 dolar,gümüş yüzde 0.60 artışla 27.72 dolar,bakır yüzde 1.07 düşüşle 9,901.00 dolar,platin yüzde 0.01 artışla 1,171.71 dolar,paladyum yüzde 0.46 artışla 2,798.36 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 509 liraya, çeyrek altın 837 liraya, Cumhuriyet altını da 3,333 liraya yükseldi.ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 4 artarak  toplamda 356'ya yükseldi. Son bir yıldaki artış 119'u buldu. OPEC+ grubu üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranı Nisan ayında yüzde 113  olarak gerçekleşti. Covid-19 salgının Asya kıtasında artmasına karşın petrol talebinde iyileşmelerin görüldüğü yetkililer tarafından belirtildi.Dolar endeksinde görülen geri çekilmenin devam etmesi değerli metal  için olumlu seyri devam ettiriyor. Ons Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı  tutanaklarının yayınlanmasıyla dalgalı bir seyir çizdi. ABD PMI  verileri beklentinin üzerinde gelmesi ekonomik aktivitedeki artışı destekliyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD Büyüme verisi yakından  takip edilecek. Ons altında görülen yukarı yönlü hareket dolar endeksinde görülen gevşeme ile devam ediyor. Döviz kurunda görülen yatay hareket gram altındaki yükselişi sınırlıyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dolar/TL 8,39 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,39 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
Oldukça nadir bulunan pembe-mor renkli elmas, 246 milyon liraya satıldı
Oldukça nadir bulunan pembe-mor renkli elmas, 246 milyon liraya satıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 10:44:00. #1.13#

title