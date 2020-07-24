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Son dakika haberi... Altın 1,900 dolar sınırını aştı

Gelen son dakika haberine göre Covid-19 pandemisindeki gelişmeler ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle artan güvenli liman talebiyle yeni bir tarihi zirveye doğru tırmanan altın fiyatları 1,900 dolar sınırını da aşarak 1,906 dolara kadar tırmandı.

Son dakika haberi... Altın 1,900 dolar sınırını aştı
24.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:17

Covid-19 pandemisindeki gelişmeler ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle artan güvenli liman talebiyle yeni bir tarihi zirveye doğru tırmanan altın fiyatları 1,900 dolar sınırını da aşarak 1,906 dolara kadar tırmandı.

Altında, tarihi zirve 1,921 dolar ile 6 Eylül 2011'de görüldü.

ABD'de artan stoklar ve düşük talep baskısı altındaki Brent petrol 44 doların altına geriledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.21 düşüşle 43.59 dolar,Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 41.04 dolar,altın yüzde 0.78 artışla 1,901.82 dolar,gümüş yüzde 1.20 artışla 22.85 dolar,bakır yüzde 0.45 artışla 6,506.00 dolar,platin yüzde 0.63 düşüşle 926.52 dolar,paladyum yüzde 2.00 düşüşle 2,195.04 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 418 liraya, çeyrek altın 691 liraya, Cumhuriyet altını da 2,747 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin "Altın rekora koşuyor" başlıklı analizinde, "Altın güçlü rallisine durmaksızın devam ederek rekor kırma yönündeki adımlarını sürdürüyor" denildi ve şu konuların altı çizildi: "Dünkü seansta sarı maden, 1,898 dolar/ons seviyesine kadar yükselirken 1,900 dolar/ons direncini aşamamış olmasına rağmen son 9 yılın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. "ABD- Çin arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken ABD, Çin'in Houstan'daki konsolosluğunu kapatmasını istemesinin ardından, Çin de ABD için aynı istekte bulundu. "Bu gerginlik piyasaları al aşağı ederken, piyasaların risk iştahını kaçırmış oldu. Altının da satış baskısına maruz kalmasına neden olurken, 1,887 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve yüzde 0.8 kazancı hanesine yazmış oldu."Gümüş, dün kar realizasyonlarının da etkisiyle satıcılı bir seansı geride bıraktı. Seansa 23.01 dolar/onstan başlayan beyaz maden, seansı 22.59 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1.8'lik kaybı hanesine yazmış oldu."Platin, dünkü seansta 933 dolar/onsla şubat ayından bu yana yeni bir zirve kaydederken, 900 dolar/onsun üzerinde işlem görmeye devam etti. 923 dolar/ons seviyesiyle ve 3 dolar/onsluk kazançla seansı tamamladı."Paladyum ise 2,175 dolar/onstan başladığı seansı, 2,144 dolar/ons seviyesinden yüzde 1,4 kayıpla tamamlarken günün değer kaybeden tek kıymetli madeni oldu. 

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dün yüksek hacimli bir seans yaşanırken, alıcıların iştahlandığı bir gün geride kaldı. İşlemler dünya fiyatlarının üzerinde gerçekleşti."


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Kaynak: DHA

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