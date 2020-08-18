HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi... Altay'ın Cenk Özkacar gururu

Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar gibi birçok ismin yakında gururları olacağını söyledi.

Son dakika haberi... Altay'ın Cenk Özkacar gururu
18.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:34

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar gibi birçok ismin yakında gururları olacağını söyledi.

Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 sezondur sürdürdükleri altyapı hamleleri ve akademi liglerinde elde ettikleri sonuçların ışığında, nice yetenekli futbolcunun kadrolarında olacağını kaydetti.

Olympique Lyon'a transfer olan Cenk'in hem ailesinin hem de Altay'ın gururu olduğunu belirten Bozok, "Vahap Özaltay'dan 88 yıl sonra genç yaşta Türkiye'yi Fransa'da temsil etme onurunu taşıyan Cenk, bizleri de tarifsiz bir gururun sahibi yaptı. Çalışkanlıkları ve disiplinleriyle bizleri utandırmayan birçok gencimizi zamanı geldiğinde kulübümüze kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Bozok, altyapıya özel önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cenk gibi birçok gencimiz yakın gelecekte gururumuz olacak. Spor kamuoyu, Türk futboluna nice yetenek armağan eden büyük Altay'ı geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de bir futbolcu fabrikası olarak kabul edecek. Süper Lig yolunda verdiğimiz mücadelede elde etmek istediğimiz şampiyonluğun daha büyük başarıların temeli olması için, altyapımızı her zaman ön planda tutmamız gerekliliği ile hareket ediyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Magazin
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Ekonomi
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı Güncel
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hümeyra Nihat Doğan Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Rusya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Altay'ın Cenk Özkacar gururu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 21:42:21. #1.14#
title