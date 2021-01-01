Son dakika haberi: Altay'da 2 fire birden
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Son dakika haberi: Altay'da 2 fire birden

01.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:15
Son dakika haberi: Altay'da 2 fire birden

Son dakika haberler: TFF 1'inci Lig'de üst üste 5 galibiyetle devrenin son haftası öncesi liderlik koltuğuna kurulup 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmek için umutlarını artıran Altay'da ara transfer dönemi başlamadan kadrodan kopuşlar sürüyor.

TFF 1'inci Lig'de üst üste 5 galibiyetle devrenin son haftası öncesi liderlik koltuğuna kurulup 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmek için umutlarını artıran Altay'da ara transfer dönemi başlamadan kadrodan kopuşlar sürüyor. Sezon başında transfer edilen Fildişi Sahilli golcü Armand Gnanduillet'in şans bulamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği siyah-beyazlılarda kaleci Burak Öğür ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila da Bandırmaspor maçına çıkmadan kulübe veda etti. Sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen 31 yaşındaki Burak, ilk 8 maçta kaleyi koruduktan sonra eldivenleri Cihan'a kaptırmıştı. 

Burak, sosyal medya hesabından kulüp için teşekkür mesajı yayınladı. Siyah-beyazlılarda 2018-19 sezonunun devre arasından beri forma giyip, bu sezon 6 lig, 1 kupa maçına çıkabilen 33 yaşındaki Putsila'nın ise vedasını takımın gol kralı Paixao duyurdu. Paixao, Putsila için, "Kardeşim, senin gibi bir oyuncuyla oynamak büyük bir gururdu. Sen efsanesin. Sen farklı bir sınıfta inanılmaz bir oyuncusun. Antrenman ve maçlardaki güzel dakikalar için teşekkürler. Seni özleyeceğiz" mesajını paylaştı. Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Putsila, Altay formasıyla oynadığı 47 lig maçında 5 gol atmıştı.


Son dakika haberi: Altay'da 2 fire birden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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