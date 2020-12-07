Son dakika haberi: Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun sağlık durumu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun sağlık durumu

07.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:10
Son dakika haberi: Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun sağlık durumu

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Ekmekçioğlu'nun tedbir amaçlı özel bir hastanede gözlem altına alındığı hatırlatıldı.

Ekmekçioğlu'nun nefes darlığı başta olmak üzere ciddi semptomlarının bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığının hızlı seyretmesinden dolayı başkanımız maalesef bu sabah saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip, müşahede altına alınarak tedavisi devam etmektedir. Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

Son dakika haberi: Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun sağlık durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

İlgili Haberler

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu korona virüse yakalandı
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu korona virüse yakalandı
Son dakika haber: Armada Kayak ve Snowboard Kulübü video konferans yöntemi ile toplantı yaptı
Son dakika haber: Armada Kayak ve Snowboard Kulübü video konferans yöntemi ile toplantı yaptı
Lemos'un sağlık durumu netlik kazandı
Lemos'un sağlık durumu netlik kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cemal Hünal Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Samatta Ersun Yanal Caner Erkin Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun sağlık durumu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 00:20:08. #1.14#
title