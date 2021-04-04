Son dakika haberi... Almanya Sağlık Bakanı Kovid-19'a karşı ikinci aşıyı olanların belirli özgürlüklere kavuşabileceğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Almanya Sağlık Bakanı Kovid-19'a karşı ikinci aşıyı olanların belirli özgürlüklere kavuşabileceğini söyledi

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Almanya Sağlık Bakanı Kovid-19'a karşı ikinci aşıyı olanların belirli özgürlüklere kavuşabileceğini söyledi

Son dakika haberleri: Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci aşı uygulanan kişilerin belirli özgürlüklere kavuşabileceğini belirtti.

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu
Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci aşı uygulanan kişilerin belirli özgürlüklere kavuşabileceğini belirtti.

Spahn, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan son bilimsel bulguları değerlendirdi.

İkinci aşıyı olanların belirli özgürlüklere kavuşabileceğine işaret eden Spahn, "Tamamen aşılananlar gelecekte negatif test sonucuna sahip olanlar gibi muamele görebilecek." dedi.

Raporda önemli bulguların yer aldığını söyleyen Spahn, "Aşılananlar başka test yaptırmadan mağazaya veya kuaföre gidebilecek. RKI'nin değerlendirmesine göre ayrıca tamamen aşılanmış kişilerin artık karantinaya alınmasına da gerek yok." şeklinde konuştu.

Spahn, bunların günlük hayatı kolaylaştıracağına işaret ederek bu bulguların eyaletlerle görüşmeler yapılarak gelecek haftalarda uygulamaya geçirileceğini kaydetti.

Bild'in haberinde, eyalet yönetimlerine de gönderilen RKI'nin raporunda tamamen aşı olanların virüsü bulaştırma riskinin azaldığını ortaya koyulduğu da ifade edildi.

Gelecek haftalarda aşı olanların sayısının artacağına işaret edilen haberde, aşılananlar için yeni uygulamaların hayata geçirilmesi durumunda milyonlarca Alman için can sıkıcı test ve karantina olmadan Akdeniz sahillerinde yaz tatilinin mümkün olabileceğine dikkat çekildi.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 2 Nisan itibarıyla 10 milyon 39 bin 938 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 334 bin 150 kişiye de ikinci dozu yapıldı ve böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 14 milyon 374 bin 88 doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Koca Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Bahar Candan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Almanya Sağlık Bakanı Kovid-19'a karşı ikinci aşıyı olanların belirli özgürlüklere kavuşabileceğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:27:09. #1.14#
title