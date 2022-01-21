Son dakika haberi... Almanya, "nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırma planına" karşı

Almanya'nın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, nükleer enerjiyi "yeşil yatırım" olarak sınıflandırmak istemesine olumsuz cevap vereceği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christine Hoffmann, Berlin'de düzenlen basın toplantısında, AB üyesi ülkelerin, AB Komisyonu'nun üye ülkelerdeki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kuralları içeren düzenleme taslağına ilişkin görüş belirtme süresinin bugün sona ereceğini anımsattı.

Almanya'da bu konuda bakanlıklar arasındaki değerlendirme sürecinin devam ettiğini ifade eden Hoffmann, "Ancak federal hükümet nükleer enerjinin sürdürülebilir olarak sınıflandırılamayacağına ilişkin kesin kanaatini savunacağı açıktır." ifadesini kullandı.

Hoffamnn, Alman hükümetinin neden böyle bir görüş belirteceğine ilişkin ise nükleer teknolojinin çok tehlikeli bulunduğunu ve bir çok sebebin yanında nükleer atıkların depolama sorununun hala netlik kazanmadığını kaydetti

AB Komisyonu, 1 Ocak'ta üye ülkelerde nükleer ve doğal gaz alanlarındaki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin uzman danışma sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Doğal gaz ve nükleerin iklim dostu dönüşüme katkıda bulunduğuna dikkati çekilerek bu enerji kaynaklarının açık ve sıkı koşullar altında yeşil yatırım sınıflandırması çerçevesinde yer alacağına işaret edilmişti.

Sınıflandırma ile AB'nin 30 yıl içinde "iklim dostu" bir kıta olma hedefini yakalamak için yatırımları ihtiyaç duyulan faaliyetlere yönlendirmesi amaçlanıyor.

AB üye ülkelerinin söz konusu taslak ile ilgili görüş belirtme süresi ise bu gece sona eriyor.