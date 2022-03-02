Son dakika haberi! Almanya'nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi - Haberler

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Son dakika haberi! Almanya'nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi

AA, Erbil Başay - Güncel
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Son dakika haberi! Almanya'nın taahhüt ettiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi

Son dakika gündem haberi: Almanya'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Almanya'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) yayımladığı haberde, hükümet çevrelerinden edinilen bilgiye göre Almanya'nın sağladığı silahların Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi.

Hükümet, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christina Routsi, Almanya'nın taahhüt ettiği silahların Ukraynalılara teslim edilip edilmediğine ilişkin soruya cevap veremeyeceğini söyledi.

Alman hükümet yetkilileri, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı.

Alman hükümeti daha önce de Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndermişti.

AA / Erbil Başay - Güncel

Hükümet, Almanya, Ukrayna, Alman, Güncel, Haberler

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