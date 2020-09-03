Son dakika haberi... Almanya'nın Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedi bulundu
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Son dakika haberi... Almanya'nın Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedi bulundu

Son dakika gündem haberi: Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi.

Son dakika haberi... Almanya'nın Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedi bulundu
03.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:22

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Wuppertal polisine dayandırdığı haberinde, Solingen kentindeki özel bir dairede 5 çocuk cesedi bulunduğu belirtildi.

Haberde, polisin, cesetlerin kim tarafından bulunduğu ve çocukların ölüm sebebi gibi ayrıntılarla ilgili henüz bilgi vermediği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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