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Son dakika haberi | Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırması deniz turizmi sektöründe beklentiyi artırdı

Son dakika ekonomi haberine göre Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırması Ege Bölgesi'ndeki deniz turizmi sektöründe beklentiyi artırdı.

Son dakika haberi | Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırması deniz turizmi sektöründe beklentiyi artırdı
05.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:04

Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırması Ege Bölgesi'ndeki deniz turizmi sektöründe beklentiyi artırdı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl haziran ve temmuz aylarında sadece yerli turistleri ağırladıklarını belirtti.

Deniz turizmi sektörünün Rusya'nın tarifeli uçuşlara başlamasının ardından Almanya'nın seyahat uyarısını kısmen kaldırması ile sezon beklentilerini artırdığını belirten Öztürk, "Geçen yıl 5 milyondan fazla turistin geldiği Almanya'nın bu kararı büyük moral verdi. Almanya ve Rusya'yı başta Avrupa Birliği üyeleri olmak üzere diğer ülkelerin de izlemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Deniz turizminin geçen yıl ülke turizmine 7 milyar dolarlık katkı sağladığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Deniz turizminde yatçılık ve marinalar, Anadolu'nun dünya turizmine armağanı olan mavi yolculuk, dalış, uçurtma sörfü, rüzgar sörfü, günübirlik gezi tekneleri gibi su altı ve su üstü turizm amaçlı sportif faaliyetler alanlarında çalışan işletmelerimiz yurt dışından gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazır. İşletmelerimiz hijyen ve sosyal mesafe başka olmak üzere her türlü tedbire uygun şekilde hizmet veriyor. Kovid-19 küresel salgını nedeniyle bireysel ve izole tatilin öne çıktığı bir dönemde ülkemiz deniz turizminin misafirlerimizden büyük ilgi göreceğine inanıyoruz."

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Kaynak: AA

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