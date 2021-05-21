Son dakika haberi: Almanya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
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Son dakika haberi: Almanya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberi: Almanya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Almanya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Almanya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına işaret ederek, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve federal hükümet, dün güce yürürlüğe giren ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Bu iyi bir haberdir. Şimdi buna riayet edilmesi lazım." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de taraflara ateşkese uyma çağrısında bulunduğunu anımsatan Seibert, "Önemli olan şimdi Gazze Şeridi'ndeki halk için insani yardımın hızlı şekilde devam etmesidir." diye konuştu.

Seibert, tarafların diyaloğa girmesi için çalışılması gerektiğini, sorunun yalnızca iki devletli bir siyasi çözümle ortadan kaldırılabileceğini vurguladı. Seibert, tüm tarafların bu hedefi göz önünde bulundurmalarını istedi.

Steffen Seibert, İsrail'in yerleşim politikasından dolayı iki devletli çözüm hedefine nasıl ulaşılacağına ilişkin soruya "Şu an durumun zor olduğu gerçeği ve şiddet içeren bir çatışmayı henüz bu gece bitirmiş olmamız, hedefi daha fazla takip etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Alman hükümetinin düşüncesi açıktır. Uzun süredir çözülemeyen bu çatışmanın derin sebepleri ele alınmalıdır." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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