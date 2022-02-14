Son dakika haberi! Almanya'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Almanya'nın Münih kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Münih polisinin yaptığı açıklamaya göre, kentin güney bölgesinde, Ebenhausen-Schaeftlarn tren istasyonunda meydana gelen kaza sonrası demir yolu trafiği çift yönlü durduruldu.

Çok sayıda acil servis çalışanının arama ve kurtarma yaptığı bölgede, yaralılardan durumu ağır olanların çevre hastanelere nakledildiği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Bavyera Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kerstin Schreyer'in olay yerine hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.