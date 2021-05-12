Son dakika haberi | Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan bir kişi tutuklandı
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Son dakika haberi | Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan bir kişi tutuklandı

Son dakika haberi | Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olmak, örgüt adına faaliyetlerde bulunmaktan gözaltına alınan bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olmak, örgüt adına faaliyetlerde bulunmaktan gözaltına alınan bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

???????Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yabancı terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan ve hakkında tutuklama emri bulunan Abdullah Ö.'nün dün Heilbronn kentinde gözaltına alındığı belirtildi. Federal Mahkeme'nin zanlı hakkındaki tutuklama emrini uygulamaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türk vatandaşı olduğu da belirtilen Abdullah Ö.'nün, 2019'un ağustos ayından beri terör örgütü PKK'nın kadrosunda bulunduğu ve sözde eyalet ve bölge sorumlusu görevlerini yerine getirdiği bilgisi paylaşıldı.

Zanlının Frankfurt, Mainz, ve Giessen bölgelerini içeren sözde Hessen eyalet sorumlusu olarak özellikle organize, eleman ve propaganda ile ilgili işlerin koordinasyonunu yaptığı aktarılan açıklamada, Darmstadt, Mannheim, Saarbrücken bölgelerini içeren sözde Saarland eyaletinde de "belirli bir etkiye" sahip olduğu ifade edildi.

Abdullah Ö.'nün örgüt üyelerine talimatlar verdiği ve bunların yerine getirilmesini kontrol ettiği belirtilen açıklamada, şüphelinin örgütün propaganda etkinliklerini organize ettiği ve bunlara katıldığı, örgüt için para toplamayı koordine ettiği ve terör örgütüne ödemeler yapılması için "potansiyel bağışçılarla" temasa geçtiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Abdullah Ö.'nün terör örgütünün sözde Avrupa sorumlularının talimatlarını yerine getirdiği ve onlara rapor verdiği de ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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