Son dakika haberi: Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 265 kişi öldü
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Son dakika haberi: Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 265 kişi öldü

Son dakika haberi: Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 265 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 265 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 81 bin 158'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 265 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 81 bin 158'e yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 27 bin 543 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 245 bin 253'e ulaştı.

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 265 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 81 bin 158'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 865 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 299 bin 95 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.01 olarak tespit edildi. 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 164 olarak belirlendi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 60 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 843 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 86.12 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 23 milyon 656 bin 380 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 724 bin 561 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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