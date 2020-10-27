Son dakika haberi | Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 yeni koronavirüs vakası

27.10.2020 20:08 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:12
Son dakika haberi | Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 459 bin 578'e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha virüs tespit edildiği, 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 459 bin 578'e, toplam can kaybı ise 10 bin 238'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Türkan Şoray Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Hatay Fransa Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 20:14:51. #1.15#
title