Son dakika haberi | Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 459 bin 578'e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha virüs tespit edildiği, 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 459 bin 578'e, toplam can kaybı ise 10 bin 238'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı