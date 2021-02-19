Son dakika haberi: Almanya'da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Almanya'da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

19.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:22
Son dakika haberi: Almanya'da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 508 kişi öldü.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 508 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 508 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 67 bin 206'ya çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 113 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 369 bin 719 oldu.

Ülkede 3 milyon 85 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 635 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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