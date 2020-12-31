Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte 32 bin 552 Kovid-19 vakası tespit edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'da son 24 saatte 32 bin 552 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 719 bin 737'ye yükseldi.

Almanya'da son 24 saatte 32 bin 552 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 719 bin 737'ye yükseldi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 964 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı da 33 bin 71'e çıktı.

Son 24 saatte 32 bin 552 Kovid-19 vakası kaydedilen ülkede böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 719 bin 737'ye yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 1129 ile 30 Aralık'ta kayıtlara geçmişti.

Enstitüye göre, tüm ölümlerin yüzde 88'i 70 yaş ve üzerindeki insanlar arasında gerçekleşti.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından Avrupa'da en fazla koronavirüs vakasına sahip 5. ülke.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ